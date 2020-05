Les précisions de la BCT à propos du comité de pilotage de lEtude stratégique

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a rendu public un communiqué, ce vendredi 8 mai 2020, pour expliquer certaines imprécisions et autres informations sorties de leur contexte rapportées par des députés à propos du comité de pilotage de l’Etude stratégique de reconstruction et développement de l’économie tunisienne.

Dans ce sens la BCT a indiqué que ce comité a bel et bien existé en 2014 et regroupait parmi ses membres, l’ancien gouverneur de la BCT, Chedly Ayari, l’ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hamouda, et l’ancien ambassadeur de France en Tunisie, François Gouyette.

Le même communiqué a ajouté que ce comité purement académique, émettait des avis et des propositions qui n’engageaient en rien la BCT et ne représentaient que ses membres, soulignant qu’actuellement, il n’existe plus. En effet, sa mission a pris fin après avoir atteint l’objectif de sa création, à savoir la discussion des orientations de l’étude stratégique élaborée par l’Institut de la Méditerrané -Tunisie, filiale de l’Institut de la Méditerrané-Marseille et membre du Forum euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques (FEMISE).

Rappelons que cette affaire avait déjà suscité une vive polémique. Le porte-parole de la Coalition Al Karama Seif Eddine Makhlouf avait relevé, en décembre 2019, une "infraction flagrante à la souveraineté économique ainsi qu'une ingérence directe dans la détermination des politiques publiques de la BCT et des plans économiques de la Tunisie". Un démenti avait déjà était publié par la BCT à cet effet, donnant les précisions nécessaires à ce sujet.

