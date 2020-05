Kaïs Saïed reçoit des représentants du Croissant-Rouge tunisien

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 8 mai 2020, au Palais de Carthage, le président du Croissant-Rouge tunisien, Abdellatif Chabou qui était accompagné de la membre du bureau exécutif, Radhia Kastli et du responsable des jeunes bénévoles, Ismail Ben Ali.

Les efforts déployés par les bénévoles du Croissant-Rouge tunisien et le rôle important de l'organisation dans l'effort national de lutte contre l’épidémie du Covid-19 ont été abordés. Le réseau du Croissant-Rouge tunisien comprend aujourd’hui 2500 volontaires, tous en première ligne pour faire face à cette pandémie, à travers leur contribution aux travaux liés à la désinfection, au nettoyage mais aussi l'organisation, la collecte et la distribution de l'aide alimentaire dans diverses régions de la République.

Le chef de l’Etat a rappelé, à ce titre, le rôle historique du Croissant-Rouge depuis l’indépendance et l’expertise que possède l’organisation dans les œuvres bénévoles.

Il a également été question des efforts déployés par l'organisation pour engager sa restructuration, afin d’être plus transparente sur la gestion des fonds publics et de gagner ainsi en crédibilité nationale et internationale.

Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé le 7 mai 2020, fait état de 1.026 cas confirmés sur un total de 25.967 prélèvements effectués , de 44 décès et 600 rétablissements. Le pays est en confinement ciblé depuis le 4 mai. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

