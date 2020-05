Libération du rappeur A.L.A

L'avocat Mounir Ben Salha a annoncé, dans un post partagé ce vendredi 8 mai 2020, que le chanteur de Rap tunisien A.L.A, a été libéré.

Le rappeur avait été arrêté mercredi pour possession et consommation de cannabis après que son test THC s’est révélé positif. De nombreux fans de A.L.A ont exprimé leur soutien au chanteur ainsi que des activistes qui ont estimé que le sujet de la dépénalisation du cannabis doit impérativement être remis sur le tapis.

Des composantes de la société civile appellent depuis des années à l’abrogation de la loi 52, relative aux stupéfiants, jugée liberticide mais surtout contreproductive.

Rappelons que l’article 4 de la Loi 52 dispose : « Sera puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de mille à trois mille dinars, tout consommateur ou détenteur à usage de consommation personnelle de plantes ou matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi. La tentative est punissable ». La loi en question ne fait pas non plus de différence entre les drogues, et met dans le même sac les « drogues dures » et les « drogues douces », autre point sur lequel insistent les pro dépénalisation du cannabis.

M.B.Z