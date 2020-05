Institut Pasteur - Covid-19 : la Tunisie s'en sort mieux que lEurope !

La situation de la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, en Tunisie est maitrisée et s’améliore progressivement, selon le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis (IPT), Hechmi Louzir.

« Nous sommes protégés et en bonne posture en comparaison avec d’autres pays européens », a-t-il affirmé lors d’un passage, vendredi 8 mai, dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM.

Le directeur de l'IPT a assuré que le fléchissement de la courbe est, essentiellement, dû aux mesures de confinement imposé en Tunisie le 22 mars.

Jusqu’ à jeudi 7 mai, le nombre des cas confirmés contaminés par le Covid-19 en Tunisie était de 1026 sur un total de 25.967 prélèvements. Le pays a enregistré depuis le début de la pandémie 600 personnes rétablies et, seulement, 44 décès.

Hechmi Louzir a indiqué que les études menées par l’Institut Pasteur de Tunis sur la corrélation entre les mesures préventives prises par le gouvernement et l’évolution de la pandémie dans le pays avaient démontré qu’on a réussi à éviter un nombre largement supérieur de cas contaminés par le Covid-19. « Nous avons échappé à un bilan éventuel de 25.000 cas d'infection et 1.000 décès », a-t-il souligné.

Hechmi Louzir a, par ailleurs, fait savoir que l’IPT continuait à effectuer les tests PCR mais également des tests sérologiques pour assurer une meilleure gestion et prise en charge des personnes contaminées et avoir une plus large idée de la situation de la pandémie, notamment recenser les patients asymptomatiques.

Le directeur de l’IPT a ajouté que l’établissement travaillait sur plusieurs autres axes, en particulier le projet d’un vaccin contre le Covid-19. Ce projet est, entre autres, financé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

« Nous sommes encore à un stade précoce. Et même si nos chances sont minimes, nous ne raterons pas l’occasion car nous devons préparer un plans B au cas où le vaccin, si trouvé à l’international, ne nous parvienne pas rapidement », a-t-il soutenu.

Hechmi Louzir a noté que l’IPT travaillait aussi sur un projet d’épidémiologie mathématique pour créer un modèle de simulation des mesures de lutte et de la propagation de la pandémie Covid-19.

N.J