Signature dune convention cadre pour laccompagnement des centres de formation professionnelle

Une convention cadre a été signé, vendredi 8 mai 2020, entre le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi et Attijari bank, sous la présidence du ministre Fathi Belhaj.

Cette convention vise à accompagner les centres de formation professionnelle à poursuivre leur activité, interrompue à cause du confinement total et à préserver les postes d’emplois au sein de ces entreprises. Attijari bank leur fournira ainsi un ensemble de facilités bancaires notamment à travers des crédits pouvant atteindre 100.000 dinars et remboursables sur 24 mois avec 6 mois de grâce.

Le ministère supervisera le processus de coordination avec la banque dans le domaine de l'étude des dossiers à travers un comité de suivi et de mise en œuvre.

Cet accord reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Il sera suivi par une évaluation avec une possibilité de renouvellement.

Pour rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19.

I.N