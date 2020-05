Ghazi Chaouachi charge une commission interne dassurer la gestion des résidences et immeubles administratifs

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières Ghazi Chaouachi a ordonné ce vendredi 8 mai 2020, la réalisation d'une étude exhaustive afin d’assurer une bonne gouvernance des résidences et immeubles administratifs relevant de l'Etat.

Selon un communiqué émis par le ministère des domaines de l'Etat, une commission interne a été chargée d'assurer la gestion des résidences et immeubles administratifs. Ses membres ont été désignés récemment dans le but de préparer le plus tôt possible une étude pour la mise en place d'une plate-forme efficace au niveau de la gestion des biens publics.

Selon le communiqué, cette commission qui débutera ses travaux à partir de la semaine prochaine se penchera à disséquer et revoir le volet juridique des résidences et immeubles administratifs surtout au niveau des carences procédurales de l'actuel système d'inventaire de ces biens domaniaux. « A cet effet, les révisions des textes juridiques s'imposent pour une bonne gouvernance de ces biens » annonce le communiqué.

D'autre part , ladite commission œuvrera à développer la plate-forme numérique de la gestion de ces biens au sein du ministère, en procédant à la mise en place d'un inventaire exhaustif et actualisable périodiquement de toutes les informations relatives aux résidences et immeubles administratifs relevant de tous les ministères. Cette opération facilitera à coût sûr la bonne gestion de ces biens et ce conformément à la loi et la lutte conte tout genre de dérives ou fraudes, toujours selon la même source.

I.M