Les établissements éducatifs privés exigeant le payement du 3ème trimestre risquent le retrait dautorisation

Le ministère de l’Education appliquera la loi contre les représentants des établissements éducatifs privés qui harcèlent les parents pour qu’ils leur payent le 3ème trimestre 2020, a indiqué ce vendredi 8 mai 2020 le directeur général des affaires judiciaires au ministère, Fathi Zeramdini.

Le décret N°486-2008 définit l’établissement éducatif privé comme un établissement qui prodigue un service rémunéré. «On ne peut pas exiger un payement, qu’après preuve du service rendu», a expliqué M. Zeramdini au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems FM, en précisant que légalement, les parents ne sont pas tenus de se soumettre aux exigences des établissements de leurs enfants.

Et de préciser que le ministère a reçu plusieurs plaintes de parents ayant subi des pressions et a chargé l’inspection générale administrative et financière d’effectuer une enquête.

Fathi Zeramdini a rappelé que le ministère accorde des autorisations aux établissements éducatifs privés et s’il y a des dépassements de la loi ou de la teneur de l’autorisation, le ministère intervient et peut retirer l’autorisation de l’établissement contrevenant.

Il a noté que les établissements éducatifs privés ne pourront pas retenir les notes des élèves ou carrément les renvoyer, sous peine de retirer leurs autorisations. En contrepartie, il a affirmé que certains établissements ont fourni des cours à distance et que si c’est le cas, les parents doivent être honnêtes et payer ce service.

M. Zeramdini a soutenu que le ministère comprend les difficultés par lesquelles passent ces établissements. C’est pour cette raison qu’il les a convoqués à une réunion et exprimé sa volonté de les aider financièrement dans le cadre de la stratégie gouvernementale. Le ministère va aussi permettre, en vertu du même décret, aux établissements de faire des cours de rattrapage dès la fin du confinement cet été, pour qu’ils puissent se renflouer d’une part et achever le programme d’autre part, sous condition de respecter les mesures sanitaires.

Pour rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N