Les clients de Tunisair pourront reporter leurs voyages sans frais

La compagnie nationale Tunisair a décidé que les clients en possession d'un billet pour des vols programmés entre le 3 mars et le 31 mai 2020 et valides jusqu’au 31 mai courant, pourront reporter leurs voyages sans frais supplémentaire jusqu'au 30 juin 2020 inclus, annonce un communiqué publié ce vendredi 8 mai 2020.

Quant aux billets acquis pour une date ultérieure au 30 juin 2020, Tunisair précise la possibilité de report de voyage, de changement de destination ou d’annulation moyennant la remise d'un avoir non remboursable et valable un an sur les vols de Tunisair, suite à la fin du confinement sanitaire général.

Une décision prise suite au prolongement de la fermeture de l’espace aérien tunisien.

Pour rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N