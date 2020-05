Arrestation dun terroriste présumé formé en explosifs

L’unité nationale d’enquête dans les crimes terroristes relevant de la direction de lutte contre le terrorisme de la Garde nationale et l’unité d’enquête et de recherche du district de Ettadhamen ont arrêté un élément dangereux de Daech ("Daechi" en dialecte tunisien, ndlr) et ceci dans le cadre d'un travail informatif et de renseignement orienté vers les mouvements des éléments takfiriristes.

Le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, le colonel Houssem Eddine Jebabli, a indiqué à la Tap ce vendredi 8 mai 2020 que cet individu a reçu une formation contre les sciences du renseignement ainsi que dans la collecte d'informations, l’enrôlement, l’enquête et la surveillance, outre les méthodes de traitement des explosifs lors de leur fabrication, de leur transport et de leur implantation.

Le ministère public près du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a été consulté et a ordonné sa garde à vue et qu’il soit déféré devant ses instances.

