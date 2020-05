Abdellatif Mekki : Malgré les résultats positifs il faut rester vigilants !

Malgré les résultats positifs observés, il n’est pas question de se reposer sur ses lauriers concernant la pandémie et il est essentiel de respecter les règles de prévention tels que le port de masques et la distanciation sociale afin de ne pas perdre ces acquis, a averti vendredi 8 mai 2020 le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki dans un post partagé sur les réseaux sociaux.

«À l'approche de l'Aïd, il y a un risque de banalisation de la transgression du confinement et du non respect des consignes préventives » a-t-il indiqué appelant les citoyens à respecter les mesures du confinement pour procéder étape par étape le processus du déconfinement et la relance économique.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 1026 cas sur un total de 25,967 dépistages réalisés. Le bilan actualisé fait état de 44 décès et 600 rétablissements.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

I.M