Issam Chebbi appelle à condamner la blogueuse Emna Chargui

Le secrétaire général du parti Al Jomhouri a appelé, à travers un post Facebook du 7 mai 2020, à condamner l’internaute blogueuse Emna Chargui, qui avait partagé une parodie du Saint Coran et avait été convoquée par les autorités.

« La provocation et l’atteinte au sacré d’autres personnes n’est en rien de la liberté d’expression », écrit le politicien. Il ajoute : « L’Etat est tenu de protéger le sacré et d’interdire toute atteinte, comme il est tenu d’interdire le takfir (apostasie) et l’incitation à la haine ».

« Pour cela, j’appelle à condamner ce qu’a commis l’une des blogueuses », a-t-il écrit en préconisant une punition autre que l’emprisonnement pour qu’elle « revienne à la raison ».

S.F