Youssef Chahed porte plainte contre des sites et des pages Facebook pour diffamation

L’avocat Samir Abdallah, a indiqué, dans un post publié ce jeudi 7 mai 2020, sur les réseaux sociaux, qu’il a été chargé par l’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, de déposer une plainte contre certains sites et pages Facebook, pour diffamation et atteinte à l’honneur.

Samir Abdallah a précisé qu’on avait attribué à Youssef Chahed la possession d’une villa à Hammam Ghezaz en disant même que 300 mille dinars y avaient été volés puis quand il avait été prouvé, documents à l’appui, qu’il n’en était rien, les sites ayant relayé l’information avaient très vite publié un démenti et des excuses. « Mon client s’en est suffi et n’a pas déposé une plainte mais les campagnes se sont poursuivies sur des sites et des pages sponsorisées. Des messages ont même été envoyés aux abonnés et cela a gravement nui à la réputation, la dignité et l'honneur de l’ancien chef du gouvernement ainsi qu’à sa famille qui n’a pas été épargnée », a poursuivi l’avocat.

Il a ajouté que cette campagne est clairement fomentée dans le but de nuire à Youssef Chahed et n’a rien à avoir avec la liberté d’expression. « Le bilan de Youssef Chahed à la tête du gouvernement peut être évalué et critiqué mais payer des sommes colossales pour le diffamer n’est en rien la liberté d’expression voire au contraire cela détruit la liberté et la démocratie » a-t-il conclu.

M.B.Z