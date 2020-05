Des organisations et associations nationales expriment leur soutien à Emna Chargui

Des organisations et des associations nationales ont signé, ce jeudi 7 mai 2020, une pétition pour exprimer leur soutien à Emna Chargui, une bloggeuse déférée devant la justice pour avoir partagé un texte humoristique écrit dans le style d’un verset du coran.

Les signataires en question ont dénoncé les campagnes de "takfirime", les menaces et la violence auxquelles a été exposée la bloggeuse, estiment que la rapidité avec laquelle le parquet s’est saisi de l’affaire fait planer des suspicions que la question devienne un précédent pour porter atteinte à la liberté d'expression dans la sphère virtuelle surtout après l'échec de l'adoption d'initiatives législatives pour imposer des restrictions strictes et anticonstitutionnelles à l'utilisation d'Internet.

Ils ont réitéré leur soutien à la bloggeuse et leur position contre le « harcèlement judiciaire » se disant inquiets que ce genre d’affaires devienne un justificatif pour bâillonner les internautes.

Les organismes signataires sont le Syndicat national des journalistes tunisiens, le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Ligue tunisienne de défense des droits de l'Homme, l’Association tunisienne des femmes démocrates, EuroMed Droits et l’Organisation tunisienne contre la torture, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'Homme et l’Association tunisienne de défense des droits de l'enfant.

M.B.Z