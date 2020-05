La Fédération de l'information et le SNJT sindignent des mesures annoncées en faveur du secteur

La Fédération générale de la presse et le SNJT, ont publié ce jeudi 7 mai 2020, deux communiqués de presse pour dénoncer l’insuffisance des mesures annoncées hier par la présidence du gouvernement en faveur du secteur.

La Fédération a même annoncé un sit-in devant le palais de la Kasbah siège du gouvernement. Elle a estimé que les mesures sont choquantes et ne prennent pas en considération les employés du secteur surtout au niveau de la presse écrite et des médias confisqués.

« Nous sommes surpris par l'absence de toute procédure pour la presse écrite, notamment la création d'un fonds et d'une structure de soutien chargés de diffuser la publicité publique, de promouvoir les contributions publiques et d'accompagner ces institutions dans ces circonstances difficiles. Nous condamnons également le fait que la situation des médias confisqués n’ait même pas été évoquée… ainsi que celle des attachés de presse » a indiqué la Fédération générale de la presse, ajoutant que les syndicats de base doivent se préparer à entamer une série de mouvements de protestation.

Le SNJT a estimé, pour sa part, que les décisions annoncées sont improvisées, suspectes, bancales et non transparentes autour desquelles planent des soupçons de corruption précisant que 303 licenciements ont été enregistrés dans le secteur durant la dernière période.

Le syndicat a déclaré qu'il avait été préalablement convenu avec le chef du gouvernement que le soutien des différents médias devrait être conditionné par :

- L’engagement de préserver les droits des journalistes, de préserver les emplois et de mettre en œuvre l'accord-cadre commun pour les journalistes signé avec le syndicat.

- La régularisation de la situation avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et garantir la couverture sociale complète de tous les journalistes sans exception.

- La régularisation de la situation fiscale et s’engager à la transparence financière.

- Le respect de la déontologie et s’engager pour une presse de qualité.

Le syndicat a indiqué que le gouvernement n’a pas respecté tous ces engagements antérieurs soulignant la nécessité de revoir cette démarche unilatérale et de prendre des mesures transparentes dans une vision globale. Cette vision doit être basée notamment sur une intervention urgente pour contrer les répercussions catastrophiques sur la situation sociale des journalistes mis au chômage, garantir les salaires des employés des institutions médiatiques et maintenir leur viabilité, mettre fin à la précarité des médias publics et développer une politique publique participative pour accélérer la reprise de la réflexion sur les réformes du secteur. Il est également question de soutenir la voie de la création du Conseil de la presse, en tant que mécanisme d'auto-ajustement garantissant le droit du public à un journalisme de qualité, et développer le paysage médiatique.

M.B.Z