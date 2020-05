La commission européenne retire la Tunisie de la liste noire relative au blanchiment dargent

La commission européenne a décidé de retirer la Tunisie des « pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques ». Cette révision a été faite en tenant compte des évolutions survenues au niveau international depuis 2018 et en faisant concorder la liste de la commission européenne avec celles publiées par le Gafi (Groupe d'action financière).

En plus de la Tunisie, les pays qui ont été retirés de la liste sont : la Bosnie-Herzégovine, l'Éthiopie, le Guyana, la République démocratique populaire lao et le Sri Lanka.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, jeudi 7 mai 2020, la commission européenne explique avoir modifié cette liste par voie de règlement délégué. Celui-ci va, à présent, être soumis au Parlement européen et au Conseil pour approbation dans un délai d'un mois (avec une prolongation éventuelle d'un mois).

Compte tenu de la crise liée au coronavirus, le règlement présenté ce jour qui dresse la liste de ces pays tiers – et prévoit donc de nouvelles mesures protectrices – ne s'appliquera qu'à partir du 1er octobre 2020. Il s'agit en effet de donner à toutes les parties prenantes le temps de se préparer correctement. Cette crise n'a toutefois aucune incidence sur le retrait de certains pays de cette liste, retrait qui sera effectif 20 jours après la publication du règlement délégué au Journal officiel, note le communiqué.

Décembre 2017 la Tunisie s’est retrouvée sur la liste noire de l’Union européenne pour le financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux. Et en cause, le pays n’a pas fait le nécessaire pour répondre aux normes du Gafi.

Il aura fallu 3 années de travail acharné pour que le pays quitte définitivement cette blacklist.