Hakim Ben Hammouda rejoint le Réseau euro-méditerranéen détudes économiques

L’économiste et ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hammouda, vient de rejoindre le conseil consultatif de l’Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA) et le Comité consultatif du Réseau euro-méditerranéen d’études économiques (EMNES), indique un communiqué.

«C’est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que j’intègre le Conseil d’administration et le Conseil consultatif du Réseau EMEA euro-méditerranéen d’études économiques. C’est un think tank prestigieux et probablement un des plus importants au monde. Cette position me donnera l’occasion de poursuivre mon combat pour défendre le Sud et œuvrer pour une globalisation ouverte à nos intérêts et riche de sa diversité», a affirmé M. Ben Hammouda dans un post Facebook ce jeudi 7 mai 2020.

L’Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA) est un groupe de réflexion indépendant spécialisé dans les développements socio-économiques et financiers en Europe et dans le Sud et l’Est de la Méditerranée. L’EMEA dispose d’un réseau international de Think Tanks, de centres de recherche, d’institutions académiques et d’experts internationaux, et vise à contribuer de manière décisive au processus de transition dans la région Méditerranéenne en pleine crise financière et économique mondiale et aux incertitudes et conflits géopolitiques. L’EMEA a promu et cofinancé le réseau euro-méditerranéen d’instituts de recherche en sciences économiques et économie politique (EMNES).

I.N