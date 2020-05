Mohsen Marzourk appelle Elyes Fakhfakh à fixer une date douverture de lespace aérien

Dans un post Facebook publié aujourd’hui 6 mai 2020, le leader de Machrouû Tounes , Mohsen Marzouk a lancé un appel au chef du gouvernement Elyes Fakhfakh pour fixer une date d'ouverture de l'espace aérien : « Fixez une date ! La vie économique de centaines de milliers de personnes en dépend ».

Le leader de Machrouû Tounes ajoute à l’adresse du chef du gouvernement : « Vous avez cette responsabilité. Plus vous tardez, plus vous causez des pertes au pays et au peuple ».

Ainsi il fait la comparaison avec des pays voisins et européens qui ont déjà annoncé la date de la réouverture de l’espace aérien.

La Tunisie a fermé depuis le 18 mars son espace aérien et ses frontières terrestres, excepté les vols de rapatriement.

Pour rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé mardi 5 mai 2020, fait état de 1.022 cas confirmés sur un total de 25.165 prélèvements, 43 décès et 482 rétablissements.

