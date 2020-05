Zourni, la solution qui permet de visiter les hospitalisés Covid+ en toute sécurité

La crise Covid-19 a chamboulé de nombreuses habitudes. La maladie étant extrêmement contagieuse, les malades se retrouvent seuls sans soutien familial, les visites des proches étant interdites. En outre, une partie importante des personnes hospitalisées sont tellement affaiblies qu'elles ne peuvent même pas tenir un téléphone ou une tablette pour communiquer avec leurs proches.

Désormais, les personnes hospitalisées à l’hôpital Abderrahmen Mami (l'Ariana) ne se sentiront plus aussi seules, grâce à une innovation mise en place par trois entreprises : Dräxlmaier, Orange Tunisie et Enova Robotics. Leurs familles pourront les visiter à distance sans aucun risque de contagion via la solution Zourni, développée pour surmonter la contrainte d'isolement imposée par le Covid-19.

Comment ça marche ? Les proches de la personne hospitalisée peuvent se connecter à la plateforme (www.zourni.tn) pour réserver le créneau horaire souhaité et en précisant quelques données requises (la personne hospitalisée, numéro de chambre, lien de parenté, horaire de visite souhaité, etc.). Le médecin valide la demande en fonction de l’état du malade.

Là un petit robot, un système de visioconférence mobile, se déplace chez le malade à l’heure convenue et lui permet de voir et de dialoguer en temps réel avec son interlocuteur de façon interactive.

On notera que le robot est complètement autonome. Il cartographie le service dans lequel il pourra naviguer et il calcule tout seul sa trajectoire pour aller d’un point vers un autre tout en évitant les obstacles.

Cette solution a un double effet positif : elle influence positivement le moral des patients participant à l’accélération de leur guérison ; elle permet aussi de soulager le personnel hospitalier, les familles pouvant s’enquérir directement de l’état de leur proche.

Pour rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé mardi 5 mai 2020, fait état de 1.022 cas confirmés sur un total de 25.165 prélèvements, 43 décès et 482 rétablissements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N