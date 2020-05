Vatel : Ensemble, préparons demain, un programme pour penser lavenir et reconstruire léconomie du tourisme mondial

L’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde impacte fortement l’industrie du tourisme et notamment les hôtels et restaurants, contraints de fermer leurs portes pour une durée indéterminée. Par solidarité avec la profession, le groupe Vatel a décidé de mettre gracieusement à la disposition des établissements d'hôtellerie et de restauration sa plateforme en ligne « Vatel E-learning ». Une opportunité pour leurs personnels d’utiliser cette période de crise pour développer de nouvelles compétences et contribuer à faire évoluer ce secteur d’activité.

Par une simple connexion via l’interface et sans contrepartie financière, les professionnels peuvent accéder au catalogue de modules de formation de Vatel et ainsi acquérir de nouvelles compétences. Une sélection de formation en lien avec le contact client sont disponibles en français, anglais et espagnol sur des thématiques aussi diverses que l’accueil client en réception, la relation client en long séjour, la gestion des conflits entre clients ou encore la relation client du personnel en petit-déjeuner ou mieux réussir les ventes additionnelles.

Baptisée « Ensemble, préparons demain » cette opération a pour objectif d’aider les professionnels à développer leurs compétences et leur savoir-être sur des sujets très opérationnels.

Une manière pour Vatel de contribuer à l’effort collectif et de penser demain pour reconstruire l’économie du tourisme dans le monde

« Nous devions à notre échelle et à notre manière soutenir nos établissements partenaires qui accueillent chaque année nos étudiants en provenance de nos 50 écoles à travers le monde. Nous avons fait le choix de partager notre expertise : c’était une évidence pour le groupe Vatel, d’offrir ces formations aux personnels de nos établissements partenaires » explique Alain Sebban, Président du Groupe Vatel, 1er groupe mondial de l'Enseignement du management de l'Hôtellerie – Tourisme.

A l'instar des écoles Vatel dans le monde, Vatel Tunis, partenaire en Tunisie du Groupe Université Européenne de Tunis accueille chaque année des étudiants de différentes nationalités évoluant dans un contexte multiculturel. Les étudiants évoluent surtout dans un environnement international grâce à des stages et pré-emplois effectués à l’étranger, et dans le cadre du programme Marco Polo qui permet à l’étudiant de passer une année dans l'une des écoles VATEL dans le monde. Un cursus reconnu par la profession internationale qui compte un taux de placement exceptionnel des étudiants dont certains sont de véritables success stories.

Communiqué