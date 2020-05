Maisons de jeunes et salles de sport : réouverture à partir du 24 mai 2020

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé dans un communiqué rendu public mercredi 6 mai 2020 la reprise des activités économiques liées à l’animation des jeunes, du sport et du loisir. La reprise est prévue pour la deuxième et la troisième période du confinement ciblé selon les dispositions du décret-loi gouvernemental 208 du 2 mai 2020, et tenant compte de la stratégie nationale sur le confinement ciblé annoncées depuis le 29 avril 2020.

Ainsi d’après le communiqué, les maisons de jeunes et les salles de sports rouvriront à partir du 24 mai d’une manière progressive. A cet effet, le ministère publiera une note pour fixer les conditions et les consignes de la reprise.

Rappelons que la deuxième période du confinement ciblé commencera du 24 mai 2020 jusqu’au 3 juin et la troisième période du 4 au 14 juin 2020.

En Tunisie le bilan national grimpe à 1022 cas affectés par le Covid-19 sur un total de 25.165 prélèvements.

482 personnes se sont rétablies après avoir été contaminées, 17 personnes sont actuellement placées en réanimation.

Le nombre de décès s’élève à 43 personnes : 5 à Sfax, 6 à Sousse, 5 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 8 à Tunis, 4 à Médenine, 5 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et 4 à Ben Arous.

R.A