Léger regain de linflation au mois davril 2020

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie a atteint en glissement annuel 6,3% au mois d’avril 2020 enregistrant une légère accélération. L’inflation est passée de 7,5% en décembre 2018, à 6,7% en septembre 2019, à 5,9% en janvier 2020, à 5,8% en février 2020 puis à 6,2% en mars. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,9%. C’est ce que révèlent les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS).

En glissement annuel, cette progression est due essentiellement à l’accélération du rythme des hausses des prix de l’alimentation à 6,2% contre 5,1% le mois dernier. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des fruits de 13,6%, des poissons de 11,1%, des légumes de 9,9% et des confitures, miel, chocolat et confiserie de 8,8%. Les prix de l’huile d’olive baissent quant à eux de 13,6% en glissement annuel.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 7,6% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 7,7% et des produits d’hygiène et de soins personnels de 10,1%.

L’institut signale que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) reste stable à 7% contre 6,9% en février et 6,8% en janvier 2020. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 6,5% contre 5,5% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 7,1% contre 1,8% pour les produits alimentaires administrés.

Autre fait important à prendre en considération, l’INS a indiqué qu’en raison du confinement général décrété depuis le 20 mars dernier, seuls 51,1% des prix devant être collectés sur terrain ont pu être effectivement relevés auprès de 55% des points de vente initialement programmés. Les prix manquants ont été imputés en respectant les lignes directrices issues du manuel de l'indice des prix à la consommation.

