La Banque centrale fait marcher la planche à billets

Parmi les principaux indicateurs de la Banque centrale de Tunisie, on peut suivre le montant global des billets et monnaies en circulation au jour le jour.

Tel qu’observé par Business News, ce montant est en train de grimper ces derniers temps, coïncidant avec notamment l’émission des nouveaux billets de banque de dix dinars, le 27 mars dernier.

A titre indicatif, les montants circulant dans le pays, tous billets et monnaies confondus, sont de 15,126 milliards de dinars au 5 mai 2020.

A la date du 31 mars 2020, ce montant était de 14,338 milliards de dinars, de 13,767 milliards de dinars le 29 février et on a commencé l’année 2020 avec 13,508 milliards de dinars. On a donc injecté quelque 1618 millions de dinars depuis le début de l’année dont près de la moitié pour le seul mois d’avril et les deux premiers jours ouvrés de mai.

