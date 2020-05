Samir Abdelmoumen : Il a été prouvé que le vaccin BCG diminue la virulence du Covid-19 !

Samir Abdelmoumen, membre de la commission chargée de la lutte contre le Covid-19 au ministère de la Santé, a affirmé, lors de son intervention ce mardi 5 mai 2020, sur Shems FM, que l’évaluation de la réussite du confinement ciblé qui a débuté hier, se fera dans une dizaine de jours.

Il a précisé que la poursuite du confinement ciblé dépendra des résultats de cette évaluation qui sera particulièrement axée sur les nouveaux cas d’infection au Covid-19 qui seront détectés et sur le R0 du virus, c’est-à-dire son taux de contagion qui avait beaucoup baissé grâce notamment au confinement total décrété par l’Etat.

« Nous n’allons pas attendre le 24 mai pour évaluer la situation. Si nous remarquons une accélération dans la propagation du virus, nous recommanderons la reprise du confinement total » a-t-il expliqué.

Sur le bilan de la Tunisie, en termes de cas, de décès et de nombre de patients pris en charge dans les services de réanimation, Samir Abdelmoumen a estimé que les Tunisiens ont, de par la panoplie de vaccins - dont le BCG - qui leur ont été administrés, bénéficié d'une immunité qui a expliqué ce bilan plutôt faible par rapport à d’autres pays. Il a indiqué qu'il a été scientifiquement prouvé que le virus était moins virulent et a causé moins de décès chez les personnes vaccinées.

« Ce constat n’a pas concerné que la Tunisie mais l’Afrique en général. Des études scientifiques sont en ce moment même menées pour trouver une explication à cela. On a confirmé le rôle des vaccins mais on soupçonne aussi le climat ou le fait que ce virus soit saisonnier mais jusque-là rien n’est avéré à ce sujet. Aussi les zones les plus touchées sont des mégapoles. Ici la distanciation a pu limiter la propagation du virus, la pollution joue aussi sans doute un rôle. Les zones rurales n’ont presque pas été touchées par rapport aux villes » a-t-il ajouté.

Le membre de la commission chargée de la lutte contre le Covid-19, a enfin souligné qu’aucune étude scientifique n’est venue démontrer que l’eau de mer pouvait neutraliser le virus. « Ce que je sais c’est que l’eau, même celle des égouts, est contagieuse et nous avons pris nous-mêmes des dispositions avec l’Onas pour contrôler les eaux pluviales et usées », il a indiqué dans un autre contexte que les masques de protection, s’ils sont de qualité, pourraient avoir un taux de protection de plus de 70%.

Le bilan national est de 1018 cas confirmés sur un total de 24.853 prélèvements. Le confinement ciblé a démarré hier et devrait progressivement se généraliser sur trois étapes. Le gouvernement avait souligné que les décisions de lever le confinement ou de le maintenir dépendraient de l’évolution de la situation sanitaire. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

