32.000 professionnels recevront les 200 dinars daides à partir de ce lundi 4 mai 2020

32.000 professionnels, ayant déposé leurs dossiers sur la plateforme Batinda et rempli les conditions nécessaires, vont recevoir à partir de ce lundi 4 mai 2020 un SMS les informant que leurs dossiers ont été retenus pour bénéficier des 200 dinars d’aides du gouvernement. Les versements de ces aides commenceront le jour même. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Affaires sociales Habib Kechaou au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express FM.

S’agissant de la plateforme Help entreprise, 11.000 entreprises employant 300 salariés ont déposé leurs dossiers pour bénéficier des 200 dinars jusqu’à ce lundi matin. Les dossiers sont en cours de traitement et à chaque dossier traité, les versements des aides aux employés seront débloqués directement.

Pour le mois de mai courant, les entreprises du secteur privé pourront bénéficier de ce mécanisme de nouveau, il suffit qu’elles déposent leurs dossiers. Toute société qui ne pourra pas faire des shifts pour que l’ensemble de ses salariés puissent travailler (la condition est que sur les lieux de travail il n’y a que 50% des employés), leurs employés travailleront par alternance et le gouvernement versera 200 dinars d’indemnisation pour le reliquat des salaires pour ceux qui ont travaillé 50% du temps.

Autre annonce et pas des moindres, le ministre a indiqué que depuis le début du confinement sanitaire général, les saisies opérées sont 23 fois supérieures à tout ce qui a été saisi au cours de 2019. Il s’est indigné du comportement des spéculateurs et assuré que l’Etat est en train de faire son devoir et oeuvrait à contrer tous les spéculateurs.

En outre, il a affirmé que le covid-19 a mis en évidence les disparités sociales et qu’après la crise, la Tunisie aura besoin d’un nouveau contrat social.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du vendredi 1er mai, fait état de 1.013 cas confirmés sur un total de 24.406 prélèvements, 42 décès et 328 rétablissements.

I.N