Les mères dont lâge des enfants ne dépasse pas 15 ans soumises au confinement total !

Le décret gouvernemental fixant les modalités du confinement ciblé est paru dans le Journal officiel de la République tunisienne, du samedi 2 mai 2020. Entre autres, le décret donne des précisions sur les personnes qui demeurent soumises aux prescriptions du confinement total.

La ministre chargée des Grands Projets, Lobna Jeribi annonçait jeudi 29 avril les catégories qui ne sont pas concernées, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes.

Sauf que le décret gouvernemental y inclut les mères dont l’âge des enfants ne dépasse pas 15 ans.

Le gouvernement a dû penser à la question épineuse de la garde des enfants puisque jardins d’enfants et crèches restent fermés, au moins, jusqu’au 4 juin. Exit les pères donc. C’est aux femmes-mères de rester à la maison. Une tâche qui leur incombe et qui semble aller de soi pour nos gouvernants. Il aurait été difficile de soumettre au confinement total l’un des deux parents. Mais non, il fallait que ce soit la mère.

Le décret prévoit que toutes les personnes non-concernées par le confinement ciblé, « à titre exceptionnel, peuvent être appelées à rejoindre leurs postes de travail dans les situations extrêmes pour nécessité de service ou au cas où le télétravail est impossible ».

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars, un confinement ciblé débutera le 4 mai avec parmi les consignes de sécurité sanitaire à respecter le port obligatoire du masque. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du samedi 2 mai 2020, fait état de 1009 cas confirmés sur un total de 24.055 prélèvements, 42 décès et 323 rétablissements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.L