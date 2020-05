Ennahdha condamne les campagnes visant Rached Ghannouchi

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a rendu public un communiqué, ce vendredi 1er mai 2020, à la suite de sa réunion périodique présidée par le chef du mouvement Rached Ghannouchi, pour revenir sur la situation générale et les efforts déployés pour lutter contre le Covid-19.

Le bureau exécutif a dénoncé toutes les déclarations politiques et les pratiques qui ne servent qu’à alimenter les conflits et à affaiblir les efforts de l’Etat dans la lutte contre l’épidémie et l’instauration de la stabilité économique et sociale.

D’autre part, le mouvement Ennahdha condamné certaines campagnes suspectes appelant à l’anarchie, visant le Parlement et son président et œuvrant à déstabiliser le processus démocratique et affaiblir les institutions de l’Etat alors le pays fait face à des défis sanitaires et économiques exceptionnels.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès. La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H