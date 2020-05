Crise du Covid-19 : Elyes Fakhfakh sentretient avec Edouard Philippe

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est entretenu ce vendredi 1er mai 2020, avec le Premier ministre français, Edouard Philippe.

L’entretien a abordé les relations de coopération entre les deux pays et la volonté commune de les renforcer davantage dans ces circonstances exceptionnelles que traverse le monde suite à la pandémie du Covid-19, ainsi que des moyens de développer la solidarité et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la propagation du virus.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur les mécanismes de coordination et d'échange d'expériences pour faire face à l'épidémie et limiter ses répercussions sociales et économiques ainsi que l’atténuation de son impact sur le commerce et les échanges économiques entre les deux pays dans la période post-Corona.

Elyes Fakhfakh a saisi cette occasion pour revenir sur la situation des Tunisiens résidant en France, soulignant la coordination des efforts de coopération afin de leur fournir le soutien nécessaire.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès. La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

