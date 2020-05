Détails de la reprise de l'activité au sein des administrations du ministère du Développement

Le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a publié ce vendredi 1er mai 2020, un communiqué de presse pour définir les cadres et agents concernés par la reprise pendant la première étape du confinement ciblé qui débutera le 4 mai et se prolongera jusqu’au 24 mai prochain.

Le ministère a annoncé que les cadres et agents opérant dans le cabinet ministériel, les présidents des instances, les directeurs généraux et les directeurs des administrations centrales ainsi que les chefs d’unités devront reprendre leur activité. Pour ce qui est des cadres et agents, il a précisé que les directeurs généraux devront constituer des équipes dont le nombre ne doit pas dépasser deux ou trois employés dans les bureaux ouverts et qui travailleront par roulement afin de limiter les passagers sur les moyens de transport qui leur seront alloués.

Les directeurs généraux de l’INS, de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), du Commissariat Général au Développement Régional (CGDR), de l’Office de développement du Nord-Ouest (ODNO), de l’Office de Développement du Centre Ouest (ODCO), de l’Office de développement du Sud (ODS), de l’Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA), de l'Instance Tunisienne de l'Investissement (TIA) et de l'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) sont aussi appelés à reprendre leur activité.

Pour ce qui est des cadres et agents de ces institutions, les directeurs généraux devront constituer les équipes nécessaires avec un système de roulement en prenant en considération les déplacements entre les régions et en respectant un nombre n’excédant pas 50% du nombre total d’agents et cadres.

Le ministère du Développement a souligné que les personnes qui seront appelées à reprendre leurs fonctions seront munies d’autorisations et auront à leur disposition des moyens de transport. Il a ajouté que les bâtiments seront désinfectés et que les consignes de sécurité sanitaire devront être scrupuleusement respectées.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z