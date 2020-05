Mohamed Hamdi : Détails de la reprise des cours et des examens

Le ministre de l'Education nationale Mohamed Hamdi est revenu sur la reprise des cours des élèves du baccalauréat, à partir du 28 mai courant, et les examens.

Invité d'Elyes Gharbi dans l'émission Midi Show sur Mosaïque FM, le ministre a assuré qu’un mois sera suffisant pour finir le programme. Les élèves seront divisés par groupes de 12 à 15 et chaque classe sera divisée en deux groupes. Un nouveau calendrier sera préparé à cet effet.

Il a admis que, pour certaines classes, les cours ne seront pas assurés par les professeurs habituels. Et d’affirmer qu’il y aura assez de professeurs pour assurer les cours et qu’ils sont mobilisés pour la réussite du calendrier mis en place.

M. Hamdi a souligné l’importance des discussions avec les partenaires sociaux pour la réussite de l’opération et affirmé que le calendrier a été décidé par le ministère. Il a ajouté que les syndicats ne sont pas d’accord sur plusieurs détails, compte tenu de certaines appréhensions sanitaires. Mais, il a admet que le devoir de réserve n’a pas été respecté par le partenaire social qui ne devait pas ébruiter le contenu de l’accord avant son officialisation.

Le ministre a indiqué que la date de reprise a été décidée de sorte à laisser aux élèves et enseignants le temps de se préparer. Il a affirmé que la reprise pourrat être reportée ou annulée si les conditions de sécurité n’étaient pas remplies ou si la situation sanitaire l'exige.

M. Hamdi a affirmé que les masques et gels désinfectants seront fournis pour toute l’opération allant des cours à la correction des copies et qu’un protocole est en train d’être préparé pour réguler tout ça. «Nous avons déterminé nos besoins, les coûts et les financements», a-t-il soutenu, en spécifiant que le ministère allait fournir masques et gels à tous ceux qui ont en besoin (élèves, enseignants ou autres intervenants) et n’auront pas les moyens de s’en procurer.

S’agissant du transport des élèves, le ministre a indiqué que le transport public allait reprendre normalement pour assurer le transport des 3 millions de personnes qui vont reprendre le travail et que, le cas échant, le ministère a conclu des conventions avec des services de transport rural. Ceci dit, il a reconnu que le ministère sera obligé d'ouvrir certains foyers, mais suivant un protocole sanitaire exigeant. Il a précisé que le ministère est en train de préparer un guide de procédures qui répondra à toutes les interrogations.

En réponse à une interrogation de l’animateur, il indiqué qu’il n’y aura pas d’épreuves de bac blanc cette année, que les élèves du baccalauréat auront 15 jours de révision et que leur moyenne annuelle sera comptabilisée sur la base des moyennes des deux trimestres, comme pour les autres niveaux.

S’agissant des examens de la sixième et de la neuvième année, il a indiqué que les élèves passeront 3 matières le premier jour et 2 matières le deuxième jour. A titre d’exemple, la sixième année passera le premier jour l’arabe, les sciences et l’anglais et le deuxième jour les mathématiques et le français. Il a noté que pour les examens, chaque groupe sera composé de 12 personnes.

Mohamed Hamdi a précise que plusieurs chantiers sont en cours : conseil de classes, orientations, révision, mécanismes de redoublement et de passage de classe. Mais que le principe est qu'il n’y aura ni année blanche ni passage de classe automatique. Il y aura aussi un manque à combler l’année prochaine mais tout sera fait pour que le baccalauréat 2020 se déroule normalement.

Pour l’orientation de première année, il a assuré que tous les moyens possibles seront mis en œuvre pour permettre aux élèves de choisir et qu’il y aura des conseils d’orientation.

Autre chose importante, le ministre a souligné que tous ce qui a été décidé concerne autant le secteur public que le secteur privé.

En ce qui concerne le payement du 3ème trimestre pour le privé, il a indiqué que d’habitude le ministère n’entre pas la relation contractuelle et financière entre parents et institutions privées, sauf lorsqu’il y a une incidence sur la pédagogie ou sur l’intérêt des élèves, or ici il y a une incidence directe –ndlr certains établissements menaçant les parents de renvoyer leurs enfants s’ils ne payent pas le 3ème trimestre.

Il a indiqué qu’une rencontre est prévue avec les représentants du secteur privé pour étudier leurs problématiques et éventuellement leur faire bénéficier des mécanismes mis en place par l’Etat.

S’agissant du défi de la rentrée, il a affirmé qu’il était prématuré de fixer une date mais que le ministère se prépare pour une rentrée à la date habituelle ajoutant que le département étudie comment rattraper les retards des programmes, notamment la problématique de changement de niveau (école au collège par exemple).

«Je ne suis pas venu pour la gestion de crise mais j’avais une vision : la réforme de l’éducation qui est la porte de toutes les réformes structurelles. Ma philosophie c'est que notre système éducatif a eu un rôle important dans l’intégration, dans la promotion sociale et dans l’ascenseur social mais qu’aujourd’hui, l’école tunisienne est devenue anachronique», a-t-il affirmé.

Selon lui, il faut mettre en place les infrastructures nécessaires (salles, internet, …) mais aussi réviser les programmes et méthodologies et même revoir la relation de l’école avec l’économie.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du jeudi 30 avril, fait état de 994 cas confirmés sur un total de 22.957 prélèvements, 41 décès et 305 rétablissements.

I.N