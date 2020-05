Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a tenu à féliciter, en son nom et au nom des membres du gouvernement, tous les travailleurs à l’occasion de la fête du travail ce vendredi 1er mai 2020.

Elyes Fakhfakh a salué en particulier le personnel médical et paramédical et tous les cadres en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 pour les efforts déployés contre l’épidémie. Il a réitéré la volonté du gouvernement de préserver les droits professionnels et matériels et de garantir des conditions de travail adéquates à tous les travailleurs, conformément aux conditions de santé et de sécurité et aux accords conclus dans ce cadre.

Le chef du gouvernement a également félicité toutes les organisations professionnelles soulignant la nécessité de s’engager à respecter l'approche du dialogue et de la consultation avec les partenaires sociaux sur toutes les grandes questions sociales et nationales, valorisant le rôle de l’UGTT dans la défense des droits des travailleurs et son rôle national dans le maintien d’un climat social stable.

Le chef du gouvernement a aussi rappellé que les mesures socio-économiques annoncées dans le cadre de l’accompagnement des entreprises pour faire face aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 visent principalement à préserver les emplois et les droits des travailleurs ainsi que la pérennité entreprises et leur rôle dans la reprise économique en comptant sur le rôle du secteur privé pour soutenir l'effort de l'État dans ce sens.

M.B.Z