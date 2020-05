Nouveaux PDG à la tête de la Stam, de l'OMMP et de la SNCFT

Le ministre d'Etat, chargé du Transport et de la Logistique, Anouar Maârouf, a procédé, ce jeudi 30 avril 2020, à l'installation de trois nouveaux PDG.

Il s'agit de :

Issam Jaouani : nouveau PDG de la Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention (Stam).

Né le 7 octobre 1967, il est colonel-major à la Garde nationale depuis 2010. Il détient un master spécialisé en Affaires maritimes et un diplôme d’ingénieur en mécanique marine en 1987. Il a occupé plusieurs postes administratifs.

Mahmoud Bouziri : nouveau PDG de l'Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP).

Né le 30 décembre 1960, Mahmoud Bouziri détient un diplôme d’ingénieur en Technique des Transports Maritimes. Depuis 2013, il occupe le poste de secrétaire général de la Stam.

Chiheb Ben Ahmed : nouveau PDG de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

En 1991, il est ingénieur-chercheur à l'Institut régional des sciences de l'informatique et des télécommunications à Tunis, où il obtient, en 1992, un diplôme d'études approfondies en télécommunications. En 1999, il obtient son doctorat en génie électrique, option télécommunications, de l'ENIT et de l'université Monmouth. En 2011, il devient représentant général de Tunisair en Égypte, avant de devenir l'année suivante directeur général adjoint de Tunisair, directeur général et président du conseil d'administration de Tunisair Handling et directeur général de Aisa-Tunisair. En 2013, il devient également directeur général et président du conseil d'administration de Tunisair Technics.

Après son mandat dans le gouvernement Jomâa, Chiheb Ben Ahmed rejoint le groupe Poulina au sein duquel il devient directeur général de Mont Blanc.





