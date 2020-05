Le ministère du Transport annonce les décisions qui accompagneront le confinement ciblé

Le ministère du Transport et de la Logistique, a publié ce jeudi 30 avril 2020, un communiqué de presse pour annoncer des mesures prévues pour le confinement ciblé qui sera entamé le 4 mai prochain.

Le ministère a ainsi précisé que les voitures de transport rural et les louages à ligne bleue pourront reprendre leur activité dans le gouvernorat et selon le périmètre autorisé en diminuant de moitié le nombre de passagers par rapport aux places disponibles et en augmentant de 50% le tarif appliqué actuellement.

Les taxis collectifs pourront exercer leur activité dans les limites du périmètre de transport urbain agréé, en transportant aussi 50% des passagers par rapport aux places disponibles et en appliquant la même augmentation de leurs tarifs.

Les taxis individuels devront également se retreindre à la zone autorisée en ne dépassant pas deux passagers.

Les auto-écoles pourront reprendre le travail à partir de la date du 11 mai pour la formation théorique et à partir de la date du 18 mai pour les cours de conduite.

Ces mesures doivent être accompagnées des consignes de sécurité annoncées dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement ciblé dont le port du masque et la désinfection des véhicules.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z