Kaïs Saïed préside une réunion dédiée à la situation en Libye

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé ce jeudi 30 avril 2020, une réunion dédiée à l’examen de la situation en Libye. La réunion s’est tenue notamment en présence du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, de la ministre de la Justice Thouraya Jeribi, du ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui, du ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi et du ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray, ainsi que de nombreux cadres sécuritaires et militaires.

Après un retour sur la situation actuelle et les derniers développements survenus en Libye, les intervenants ont convenu que la Tunisie rejette toute division en Libye, quelle que soit la forme que cette division puisse prendre. Ils ont également renouvelé l'adhésion de la Tunisie à la légitimité internationale, tout en soulignant que la solution devrait émaner des Libyens sans aucune ingérence étrangère.

D'autre part, les participants ont souligné que la Tunisie est le pays le plus touché par l'aggravation de la situation en Libye et que la communauté internationale devrait prendre en compte les préjudices qui ont été subis et continuent de toucher la Tunisie.

Au terme de cette réunion, un groupe de travail a été constitué au niveau de la résidence de la République qui rassemble toutes les parties concernées et qui, en plus de coordonner les travaux a pour rôle d’anticiper toute urgence.

Rappelons que Le maréchal Khalifa Haftar s’est autoproclamé seul dirigeant de la Libye, expliquant qu’il avait répondu à un mandat du peuple qui le juge comme étant «le plus digne pour diriger le pays à cette étape ».

Dans un discours télévisé diffusé, lundi 27 avril sur la chaîne de télévision Libya al-Hadath et rapporté par plusieurs agences de presse, le chef de l’armée nationale libyenne s’est dit fier «d’accepter le mandat du peuple libyen pour assumer cette mission historique et dans ces circonstances exceptionnelles afin de mettre un terme à l’accord politique de Skhirat. Désormais, il fait partie du passé conformément à une décision du peuple libyen, la seule source du pouvoir, et nous annonçons que le commandement général –NDLR l'armée nationale libyenne, son armée– a accepté la volonté du peuple». Khalifa Haftar a toutefois annoncé qu’il accepte de faire une trêve durant le mois de Ramadan.





M.B.Z