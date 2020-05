La France remet des équipements de protection contre le Covid-19 à la Tunisie

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, par l’intermédiaire de la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), a fait part, ce jeudi 30 avril 2020, de la solidarité entre la France et la Tunisie dans leur lutte commune contre l’épidémie du Covid-19, à travers une première aide d’urgence permettant l’acquisition de matériel médical et d’équipements sanitaires au profit des ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale.

Ainsi, plus de 6.000 tenues de protection complète, 55.000 paires de gants chirurgicaux, plusieurs dizaines d’appareils laser de prise de température à distance, d’appareils respiratoires en milieu contaminé et de paires de lunettes de protection ainsi que plusieurs centaines de tests de détection rapides Covid-19 et de masques FFP2 qui seront mis à la disposition des autorités sanitaires et militaires dans les jours qui viennent.

Acquise en majorité sur le marché tunisien, cette première livraison servira à renforcer les capacités de la Direction générale de la santé militaire (DGSM) au travers de ses 3 hôpitaux et 8 polycliniques pluridisciplinaires. Elle permettra aussi d’équiper, selon les standards internationaux, les véhicules de secours et d’assistance à la population de l’Office nationale de protection civile (ONPC).

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H