La fédération générale de l'information appelle à reprendre lédition des journaux papier

Le fédération générale de l'information relevant de l’UGTT a publié ce jeudi 30 avril 2020 un communiqué appelant les institutions de presse écrite à reprendre, à partir du 4 mai, l’édition des journaux et magazines en respectant les mesures de prévention et de sécurité au travail et ce, suite à l’annonce du gouvernement d’adopter la stratégie du confinement ciblé.

La fédération a appelé également les syndicats de base de toutes les institutions à contrôler l’engagement de leurs administrations à fournir les conditions appropriées pour le travail et assurer la protection des travailleurs.

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, datant du 29 avril 2020, 980 cas positifs ont été recensés sur un total de 22.062 prélèvements, et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et entamera la première étape du confinement ciblé, annoncé par le gouvernement, le 4 mai prochain.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.M