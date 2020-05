Les professionnels des secteurs privés du transport exposent leurs préoccupations

Les préoccupations des professionnels des secteurs privés du transport et leurs difficultés à cause de la crise covid-19 que traverse le pays actuellement ont été au centre d’une séance de travail organisée mercredi 29 avril 2020 avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) sous la présidence du ministre d'Etat du Transport et de la Logistique Anouar Maârouf au ministère.

Etaient notamment présents le président de l’Utica Samir Majoul, le membre du bureau exécutif et Moez Sallemi et vice-président de la Fédération nationale du transport, des présidents des chambres nationales des secteurs du transport non-régulier des personnes, de la location de véhicules et des autoécoles.

La séance a ainsi permis d’examiner les principales préoccupations et demandes des professionnels du secteur : le report du payement des tranches des crédits bancaires et de leasing, la suspension des contrats d'assurance, accorder aux professionnels des crédits à taux bonifiés, l’accélération du décaissement des aides conjoncturelles, la suspension des taxes de circulation (vignettes) pour les véhicules destinés à la location et acquis par crédit-bail.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N