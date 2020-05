Kairouan : un enseignant soupçonné de harcèlement sexuel

Après avoir reçu des signalements concernant des soupçons d’harcèlement d’élèves de la part de leur enseignant, le ministère de la Femme, de l’Enfance et des Séniors a indiqué, dans un communiqué publié mercredi 29 avril 2020, que la déléguée de la femme et de la famille et le délégué à la protection de l’enfance à Kairouan ont pris en charge les élèves en question, en coordination avec la cellule d’écoute pour les femmes victimes de violence.

Les filles ont été contactées et ont confié leurs témoignages et le département du ministère a coordonné avec le procureur de la République et le chef de la l’unité d’enquête sur les crimes commis contre les femmes et les enfants en vue de prendre les mesures juridiques nécessaires, indique le communiqué.

Le ministère a exprimé son intransigeance quant à la protection des élèves et leur encadrement psychologique et la fourniture des services d’assistance et d’orientation juridiques nécessaires pour punir l’agresseur.

Le ministère a également souligné l’importance de signaler les cas de violence à l’égard des femmes à travers le numéro vert 1899 et les différentes lignes des centres d’écoute des femmes victimes de violence.

I.M