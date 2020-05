Benoit Hamon, invité dun débat sur laprès Covid-19 organisé par Al Qotb

Al Qotb organise son qotbinar « Après le Covid-19 et si rien ne change ? » vendredi 1er mai 2020 à 20h30 en live sur la page Facebook : https://www.facebook.com/alqotb.tn. Parmi les speakers, il y aura l’homme politique et ancien ministre français Benoit Hamon, le membre du secteur international du mouvement Podemos David Perejil outre plusieurs universitaires tunisiens dont Fouad Ghorbali, Leyla Riahi, Mehdi Ben Jemaa, Salwa Hamrouni et Tarek Ben Chaabane.

Al Qotb se propose de penser à l’après covid-19, sachant que tout le monde parle d’un changement voir d’un nouveau monde et se demande si cette transformation pourrait arriver : «Et si rien ne change ? Quelles sont les leçons que nous devons tirer et quels changements souhaitons-nous voir s’opérer ?».

Le débat sera modéré par le fondateur de l'association Nachaz Hichem Abdessamad. Il sera suivi d'un échange public en direct sur Facebook live sur la page https://www.facebook.com/alqotb.tn.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur ce lien :

http://shorturl.at/sBHTZ

Benoit Hamon est un politicien français. Il a occupé plusieurs hauts postes. Ancien ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire (gouvernement Ayrault - 2012) et ancien ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2014), il a fait adopter en 2014 la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Lors de sa campagne pour les présidentielles en 2017, il a préconisé la mise en place du Revenu Universel d’existence.

