Date de la reprise de la formation professionnelle dans les secteurs public et privé

Le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 29 avril 2020, la reprise de la formation à la date du 1er juin jusqu’à fin octobre 2020 au plus tard.

Le ministère a précisé que cette période doit être allouée à l'achèvement des programmes de formation et à la tenue des examens de fin de formation ainsi qu’à l’examen des projets de fin de formation avec la priorisation des apprentis devant être diplômés avant la fin du mois d’octobre.

Le calendrier détaillé de la formation est fixé par les structures de formation publiques selon les procédures et dispositions organisant le processus de formation en leur sein et en coordination avec les services centraux du ministère chaque fois que cela est nécessaire avec une coordination avec les directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi pour les établissements de formation privés.

Pour l'année de formation 2020-2021, les cours débuteront à partir de novembre 2020 au plus tard, précise le ministère ajoutant que les établissements privés qui prodiguent des formations continues peuvent les effectuer à partir de juin 2020 mais uniquement au sein des institutions économiques.

Rappelons que la formation professionnelle a été suspendue dans toutes les institutions relevant du ministère et dans tous les établissements privés à partir du jeudi 12 mars. Cette décision a été prise dans le cadre des procédures et précautions mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z