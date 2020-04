Elyes Fakhfakh sentretient avec les dirigeants des banques

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est entretenu par visioconférence, ce mercredi 29 avril 2020, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et nombre de dirigeants de banques tunisiennes.

Les participants ont passé en revue les préoccupations du secteur bancaire, notamment suite à la crise du Covid-19 et ses implications pour l'économie tunisienne.

Le chef du gouvernement a souligné, à cette occasion, l’importance de la contribution du secteur bancaire à l’effort national pour faire face aux difficultés économiques causées par l’épidémie du coronavirus et en particulier du confinement total. Il a appelé la Banque centrale de Tunisie et les dirigeants des banques à entreprendre un effort supplémentaire pour réduire le coût de la dette, à accélérer la prise en compte des demandes de prêt et de rééchelonner les dettes pour accompagner les entreprises dans cette situation difficile et enfin à promouvoir et soutenir les investissements productifs au détriment des investissements à court terme.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z