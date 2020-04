Sami Tahri : notre communiqué a exprimé la colère des Tunisiens

Le secrétaire général adjoint et porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, est intervenu ce mercredi 29 avril 2020, sur les ondes d’Express FM pour revenir sur le communiqué incendiaire publié hier par la centrale syndicale.

Sami Tahri a précisé que l’UGTT n’a fait qu’exprimer la colère des Tunisiens ajoutant que l’accord du 14 avril stipule que l’employeur doit verser aux employés leur salaire en déduisant 200dt qui devront être pris en charge par le ministère des Affaires sociales et qu’un rétropédalage a été constaté même si de nombreuses entreprises ont procédé au paiement de leurs employés.

« Ceux qui font des entourloupes ou ne payent pas les salaires s’exposent, à la reprise de leur activité, à des tensions sociales dont nous nous passerons bien. Nous ne voulons pas arriver à cela et les employés à la reprise exigeront que leurs droits soient rétablis. Nous n’allons rien imposer à personne en ce moment mais quand les activités reprendront, chacun devra assumer ses responsabilités » a-t-il affirmé.

Pour ce qui est de l’équité dans la distribution des salaires entre les employés en cessation d’activité et ceux qui restent mobilisés, Sami Tahri a précisé que les décisions gouvernementales ont établi une flexibilité des horaires avec un système de roulement qui exclut uniquement les personnes vulnérables. « Ceux qui restent à la maison n’y sont pas par choix, et ne devraient pas être sanctionnés, il ne s’agit pas de créer une rivalité entre les travailleurs et nous savons que la finalité de cela est de finir par ne pas les payer »a-t-il poursuivi.

Sur les déclarations du ministre des Finances, Nizar Yaïche, qui a annoncé des mesures « douloureuses » pour sauver l’économie du pays, Sami Tahri a estimé que de tels propos sont dénués de toute humanité et ne visent qu’une seule chose, la cession des entreprises publiques.

« Le coronavirus n’a en rien impacté le budget de l’Etat et les recrutements prévus pour 2020 étaientdéjà comptabilisés dans le budget. La situation n’est pas rose, c’est vrai, mais ne pouvons discuter des solutions qu’après avoir eu connaissance des données réelles et dans toute transparence » a-t-il souligné.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z