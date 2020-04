La Tunisie contre toute ingérence étrangère en Libye

Le ministère des Affaires Etrangères a tenu à réitérer la position de la Tunisie concernant la situation en Libye. Dans un communiqué publié aujourd’hui mercredi 29 avril 2020, le MAE a affirmé qu’il plaide pour une solution pacifiste qui reflète la volonté du peuple Libyen tout en dénonçant l’intervention étrangère sur le sol libyen.

Pour le ministère tunisien des Affaires étrangères, la position de la Tunisie se base sur la légitimité internationale et sur la résolution n°2259 du conseil de sécurité des Nations unies (2015).

Dans cette résolution, le conseil de sécurité a exprimé son attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Libye et affirme également qu’« il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment des dispositions applicables du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales ».

Pour rappel, la résolution 2259 a délégué une légitimité internationale à l'Accord politique libyen (APL) pour la formation d’un gouvernement d'entente nationale (GAN) composé d’un Conseil présidentiel et d’un cabinet ministériel.

R.A