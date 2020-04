Rached Ghannouchi répond aux accusations de Haykel Mekki

Suite aux accusations du député du bloc démocrate, Haykel Mekki, la présidence de l’assemblée des représentants du peuple (ARP), a publié un communiqué pour revenir sur la polémique.

Ainsi Rached Ghannouchi précise qu’aucun député n’a commenté l'intervention de Haykel Mekki, y compris le président de l’assemblée, ajoutant que le député concerné a profité pleinement du temps qui lui est imparti.

Le président de l’ARP a assuré que le député a bénéficié de son plein droit d'exprimer son opinion et ce, dans le cadre du respect du règlement intérieur du Parlement et conformément aux exigences de la constitution.

Concernant la lettre adressée par le député Haykel Mekki au président de l’ARP Rached Ghannouchi sur la campagne menée à son encontre sur les pages d’Ennahdha, la présidence de l’assemblée a tenu à expliquer que cette lettre contient des erreurs formelles.

D’après le communiqué, la lettre doit s’adresser au président de l’assemblée en sa qualité parlementaire non pas en tant que chef de parti. Le communiqué de la présidence de l’ARP a aussi dénoncé le fait de « s’adresser au président de l’assemblée de manière illégale et violant les dispositions du règlement intérieur de l’assemblée ».

A noté que le député Haykel Mekki est intervenu pendant la plénière du 24 avril 2020 pour saluer les armées tunisienne, syrienne et libyenne pour leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. Dans son discours, Haykel Mekki a salué les forces armées « pour avoir fait front contre les groupes armés de l’islam politique soutenus par la Turquie, les sionistes et le Golfe ». Ses propos ont créé une campagne de dénigrement et suscité d’après ses dires des menaces récurrentes sur les pages affiliées au mouvement d’Ennahda.

R.A