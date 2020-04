Confinement ciblé : Slim Choura détaille la reprise des cours universitaires

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura, a indiqué ce mercredi 29 avril 2020, lors de la conférence de presse du gouvernement, que la reprise progressive des cours dans les établissements universitaires privés et publics aura lieu à partir du premier juin. Exception pour les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour lesquelles la reprise sera à partir du 11 mai.

« Nous œuvrons pour terminer les examens de la session principale, la session du contrôle et les soutenances avant fin juillet 2020 en accordant à chaque université la possibilité de préparer son propre calendrier précis » a-t-il ajouté.

Selon lui, le ministère de l’Enseignement fixera en collaboration avec le ministère de la Santé un protocole sanitaire précis pour pouvoir s’organiser en matière de logistiques (la distanciation, la stérilisation…etc). Le but est d’assurer la reprise universitaire en prenant toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé des enseignants, étudiants et l’ensemble des agents de l’université.

S’agissant des besoins essentiels des étudiants comme le logement et l’alimentation, M. Choura a indiqué que le ministère a décidé de prioriser les étudiants qui remplissent les conditions exigées par la loi de logement universitaire en vigueur et habitant loin de leurs universités (plus de 30 km), dans l’accès aux hébergements et aux foyers.

« Les sujets des examens se porteront sur la totalité des cours menés tout au long de l’année universitaire afin de garantir l'égalité des chances entre les étudiants » a-t-il souligné, en ajoutant que le ministère veille à terminer les examens de la session de contrôle avant fin septembre. Et d’ajouter que les vacances universitaires seront prévues au mois d’août et la rentrée pour l’année universitaire 2020/2021 aura lieu le premier octobre.

En ce qui concerne les concours nationaux, le ministre a précisé que les épreuves se dérouleront durant les mois juillet et septembre. Elles se présentant comme suit :

-Les concours d’accès à l’école de médecine vétérinaire : 20-22 juillet

-Les concours d’accès aux écoles d’ingénieurs : 13-19 juillet

-Les concours des préparatoires en biologie : 11-17 juillet

-Les concours pour entrer dans une formation d’ingénieurs : septembre

-Les concours de comptabilité : septembre

-Les concours d’orientation universitaire : septembre

A rappeler que le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès. La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.M