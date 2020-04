Calendrier officiel de la fin de lannée scolaire 2019-2020 et des examens

Le ministre de l'Education nationale Mohamed Hamdi a assuré, ce mercredi 29 avril 2020, que l’année scolaire est finie pour tous les niveaux sauf pour le baccalauréat (4ème année secondaire).

Selon lui, il faudra 4 à 5 semaines pour achever le programme de la 4ème année secondaire. Les élèves du baccalauréat achèveront le programme du 28 mai au 23 juin 2020 (le retour des enseignants prévus le 27 mai). Ils passeront les examens de la session principale du 8 au 15 juillet 2020 et la session de contrôle du 27 à 30 juillet 2020. Le résultat de la session principale est prévu pour le 26 juillet 2020 et celui du contrôle pour le 9 août 2020.

Pour le concours de la 6ème année, les examens sont prévus pour les 29 et 30 juin 2020 et seront limités au contenu des 1er et 2ème trimestres. Pour celui de la 9ème année (brevet), les examens sont prévus pour les 2 et 3 juillet 2020 et seront aussi limités au contenu des 1er et 2ème trimestres.

Le reste du programme pour les autres niveaux sera parachevé au cours de l’année scolaire prochaine, soit les lacunes de 4 à 5 semaines à combler.

Si on considère qu’il y a un danger, le calendrier peut être décalé ou carrément annulé, a souligné le ministre. Le tout sera concrétisé en prenant toutes les précautions nécessaires pour prémunir la santé des élèves et autres intervenants (masques, gels, appareils de mesures de températures, etc. outre la distanciation).

Rappelons que le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N