La stratégie nationale du déconfinement ciblé dévoilée ce mercredi 29 avril

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé ce mardi 28 avril 2020, un conseil ministériel élargi consacré à l'examen des mécanismes de mise en œuvre de la stratégie nationale de déconfinement ciblé qui débutera le 4 mai.

Le chef du gouvernement a souligné que la mise en œuvre de cette stratégie tient compte de l'évolution de la situation sanitaire et épidémiologique dans le pays et du degré de préparation et de l'implication de toutes les parties dans le respect des consignes sanitaires et préventives nécessaires.

Il a, en outre, précisé que l'approche adoptée pour faire face à l’épidémie du Covid-19 dans la prochaine étape doit parvenir à concilier la lutte contre la propagation du virus, le retour progressif de l’activité des secteurs vitaux et la reprise économique du pays.

Elyes Fakhfakh a rappelé la nécessité de maintenir la méthode d'évaluation et de prévention à toutes les étapes de la stratégie de déconfinement ciblé, afin de pouvoir adapter les mesures à l'évolution de la situation épidémiologique aux niveaux central et régional en les allégeant ou en les resserrant selon les exigences de l'étape.

Les participants ont aussi passé en revue les étapes de cette stratégie et les mesures sanitaires accompagnant tous les secteurs, catégories et régions concernées par le déconfinement ciblé ainsi que le calendrier du parachèvement de l’année scolaire et universitaire.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 967 cas confirmés sur un total de 21.081 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 39 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z