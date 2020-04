Salem Nabgha : Le secteur du transport est le plus touché par la crise sanitaire !

Salem Nabgha, président de la Fédération nationale du transport relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, a tenu à souligner aujourd’hui, mardi 28 avril 2020, sur Express Fm, les difficultés économiques et financières du secteur du transport.

D’après Salem Nabgha, les activités de la Fédération englobent le transport international des marchandises (aérien et terrien), le transport non réglementé (le taxi individuel, le taxi commun et les louages) et les autres activités de transport qui concernent les locations des voitures et les véhicules d’autoécole. Ces trois secteurs survivent une situation économique pénible.

Après 6 semaines de confinement, le secteur qui a été le plus impacté par la crise sanitaire est celui du transport non règlementé : « les chauffeurs des taxis et des louages se sont retrouvés dans la difficulté de subvenir aux besoins de leurs familles et le souci de protection contre le coronavirus » affirme le directeur de la FNT.

Pour Salem Nabgha, les employés du service du transport non réglementé réclament le soutien financier de l’Etat à travers l’approbation des prêts. Il a par ailleurs critiqué l’inexécution des mesures annoncées par le gouvernement au profit du secteur du transport : « Il nous faut une prise de décision rapide pour sauver le secteur ».

Le président de la Fédération nationale du transport a confirmé qu’aucune mesure n’a été prise pour aider les propriétaires des autoécoles et des agences de location de voiture. Un sujet qui sera traité dans une séance de travail avec le ministre du Transport et de la logistique Mohamed Anouar Maarouf.

Pour rappel, de nouvelles mesures seront détaillées au cours du confinement ciblé à partir du 4 mai, ainsi les taxis individuels qui sont autorisés à avoir un seul client depuis le début du confinement seront autorisés à en accueillir deux.

Rappelons que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu’au 3 mai tel qu’annoncé. Délai qui pourrait toutefois être révisé.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 967 cas confirmés sur un total de 21.081 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 39 décès.

R.A