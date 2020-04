Haykel Mekki va porter plainte contre les pages dEnnahdha

Le député du bloc démocrate, Haykel Mekki a affirmé ce mardi 28 avril 2020 qu’il va porter plainte contre les personnes impliquées dans la campagne de dénigrement et de menaces lancée sur les réseaux sociaux par les pages affiliées au mouvement Ennahdha.

Invité d'Elyes Gharbi dans l'émission Midi Show sur Mosaïque Fm, M. Mekki a indiqué qu’il a adressé le 26 avril une lettre au président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi pour lui faire porter la responsabilité de sa sécurité physique affirmant qu’il n’attend aucune réponse.

Il a expliqué que le but de saluer les armées syrienne et libyenne lors de son intervention à l’ARP le 26 avril, est de « montrer que la position du Parlement tunisien ne se limite pas à celle du mouvement Ennahdha et que son parti adopte une position différente à celle en faveur dles groupes de l’islam politique soutenues par la Turquie ».

I.M