Phénomènes aériens non identifiés : Le Pentagone explique

Dans un communiqué publié hier lundi 27 avril 2020, le Pentagone a affirmé l’authenticité des vidéos publiées en 2004 et 2015 montrant des « phénomènes aériens non identifiés ». Ces vidéos ont déjà circulé dans les médias américains entre 2017 et 2018, mais personne n’a confirmé ou démenti les séquences jusqu’à la déclaration du Pentagone. Le ministère américain de la Défense a voulu « clarifier toute fausse idée du public sur la réalité ou non de ces images ».

Dans les vidéos on voit des objets volants non identifiés filmés par des caméras infrarouges à bord d’avions de chasse, mais on ne sait pas encore de quoi il s’agit. Le Pentagone a confirmé l’existence de ces vidéos sans expliquer la nature des phénomènes filmés.

R.A