Défense : Aucune force étrangère n'est autorisée à mener des opérations militaires en Tunisie

Suite à la circulation de rumeurs sur l’utilisation par des puissances étrangères du territoire tunisien comme point de départ pour des opérations militaires, le ministère de la Défense a publié aujourd'hui, mardi 28 avril 2020, un communiqué pour démentir fermement. Le ministère de la Défense a considéré ces propos comme des allégations irresponsables cherchant à saper la souveraineté et la sécurité nationale de la Tunisie.

A travers le communiqué, le ministère de la Défense nationale a tenu à assurer que : « La Tunisie exerce une souveraineté absolue sur la totalité de son territoire terrestre, maritime et aérien et n'autorise aucune force étrangère à utiliser ses terres pour mener des opérations militaires, et que ses forces armées déployées à la frontière s'acquittent du devoir de défendre le pays et de préserver l'intégrité de son sol ».

R.A